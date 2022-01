Come usare un tornio Proxxon, si conclude il corso finanziato dalla Regione

MONTENERO DI BISACCIA. Sabato 15 gennaio nella scuola di Montenero di Bisaccia si terrà la giornata conclusiva del corso “CNC-LAB@IPSIA” e gli studenti presenteranno i lavori svolti e daranno una dimostrazione pratica dell’uso del tornio CNC.

Il progetto, che vede come protagonisti gli studenti del terzo e quarto anno dell’Istituto Professionale, ha previsto lo svolgimento delle attività pratiche all’interno dei laboratori dell’istituto IPSIA sia con attrezzature già esistenti sia con altre strumentazioni acquistate proprio per realizzare questo nuovo progetto, come il tornio “PROXXON Tornio PD 400/CNC e accessori” utilizzato per la creazione di componenti di precisione utili alla realizzazione di un manufatto.

Il corso, finanziato dalla Regione Molise, ha coinvolto i ragazzi in lezioni pomeridiane a partire dal 21 ottobre e fino al 30 novembre 2021 tenute dai professori Abbondandolo Antonio, Giuliano Antonietta e Greco Nicola che hanno guidato i ragazzi negli approfondimenti relativi agli impianti di automazione, alla lettura del disegno tecnico, alla scrittura del G-code per la realizzazione di pezzi meccanici attraverso le diverse lavorazioni che possono essere effettuate da un tornio a controllo numerico.

Il corso “CNC-LAB@IPSIA” ha permesso agli studenti di raggiungere obiettivi specifici quali: saper leggere e interpretare schemi elettrici, consolidare le basi teoriche e pratiche per realizzare impianti di impianti di automazione industriale, familiarizzare con software di programmazione dei PLC e delle macchine CNC, sviluppare il pensiero logico per la realizzazione di prodotti meccanici, attrezzare una macchina cnc, seguire le fasi di lavorazioni dal disegno alla realizzazione di un pezzo meccanico, saper eseguire manutenzione agli impianti automatici e alle macchine.

Il prodotto finale consiste nell’elaborazione di linee guida redatte direttamente dagli studenti che andranno a creare una metodologia nuova per i prossimi studenti dell’IPSIA che utilizzeranno le attrezzature acquistate per i due laboratori.









