Tir contro auto sulla tangenziale est, donna in ospedale

Campobasso La donna è stata trasferito in ospedale per i controlli di rito.

CAMPOBASSO. È di una donna trasportata in ospedale il bilancio del sinistro avvenuto questa mattina, lunedì 11 gennaio, al km 4+900 della tangenziale est di Campobasso.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'auto articolato è un'automobile alla cui guida c'era una donna che è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale, la Croce Rossa, la Polizia Locale e l'Anas.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni di rilievo e messa in sicurezza.