Calcio serie A, nella partita Sampdoria-Cagliari fischia il termolese Luca Massimi

TERMOLI. Altra prestigiosa direzione in serie A per l'arbitro della sezione di Termoli Luca Massimi che ormai ha superato la doppia cifra nella massima serie. Sabato 15 alle ore 15 torna ad arbitrare sul campo che ha visto il suo esordio in serie, lo stadio Marassi di Genova, la partita del suo esordio fu Sampdoria-Cagliari.

Questa volta ci saranno ancora i blucerchiati padroni di casa ma di fronte un'altra nobile del calcio italiano, il Torino di Juric che sta facendo molto bene quest'anno. Dunque Massimi, che nella sua ultima partita arbitrata prima di questa, fu giudicato dai giornalisti analisti delle direzioni arbitrali all'unanimità un direttore di gara davvero molto bravo e di prospettiva, si sta guadagnando direzione dopo direzione i galloni di Arbitro da tenere sotto osservazione per tanti suoi meriti e tante capacità tecniche.