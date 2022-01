Protocollo d'intesa Regione-Fitp, lunedì 17 conferenza stampa

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, informa che lunedì 17 gennaio, con inizio alle ore 11.00, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, avrà luogo la conferenza stampa per illustrare i contenuti e le finalità del Protocollo d'intesa tra Regione Molise e Federazione italiana tradizioni popolari per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale-folklorico e dell'identità regionale, già programmata per lo scorso 10 gennaio e rinviata a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Insieme al governatore, interverranno l'assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Cotugno, e il presidente della Fitp, Benito Ripoli.

Al termine dell'incontro, si procederà alla firma del documento.

I mezzi d'informazione sono invitati a partecipare.

Si raccomanda il rispetto della normativa anti-covid.