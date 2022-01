Centro vaccinale Cardarelli, superata quota centomila somministrazioni

CAMPOBASSO. Sono oltre centomila le dosi di vaccino inoculate al Cardarelli dal 27 dicembre 2020 ad oggi. Un risultato ragguardevole, reso possibile grazie ad un riuscito lavoro di squadra. Questa mattina, il presidente Toma si è recato al Centro vaccinale per testimoniare apprezzamento e gratitudine agli operatori sanitari e ai volontari per quanto fatto, con dedizione e spirito di servizio, e per quello che continueranno a fare.