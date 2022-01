Rifiuti, modalità conferimento per residenti positivi o in quarantena

CAMPOMARINO. Si informa la cittadinanza che tutti i soggetti in isolamento a seguito di positività al tampone rapido e i soggetti in quarantena (in quanto contatti stretti di positivi e/o con sintomi), dovranno contattare il numero 0875.96.87.90 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, al fine di informare prontamente la ditta che si occupa della raccolta differenziata porta a porta.

Le regole da seguire sono le seguenti: tutti i SOGGETTI POSITIVI, o comunque sottoposti a QUARANTENA dovranno conferire ogni rifiuto (umido, carta, vetro, plastica e metallo e secco residuo) nell'INDIFFERENZIATO. Per l'intera durata dell'isolamento, infatti, non dovranno fare alcuna differenziazione dei rifiuti.

Guanti monouso e mascherine, così come i fazzoletti di carta vanno sempre gettati nel secco residuo.

È importante prestare particolare attenzione al confezionamento dei sacchi, anche al fine di tutelare la salute degli operatori addetti alla raccolta: si dovranno quindi usare due sacchi, uno dentro l'altro, in modo da scongiurare qualunque rottura.

I sacchi, prima di essere esposti all'esterno, dovranno essere chiusi con appositi lacci o nastro adesivo, avendo l'accortezza di farlo indossando sempre guanti e mascherina.

In attesa del giorno di raccolta i sacchi dovranno essere riposti in un locale in cui non abbiano accesso eventuali animali domestici.

IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ, gli operatori della ditta Giuliani Environment provvederanno al ritiro del sacchetto dei rifiuti presso l'abitazione, già preparato secondo le indicazioni fornite.

Per tutte le altre utenze in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata va effettuata normalmente con l'unica differenza, a scopo cautelativo, che anche i fazzoletti di carta usati (come le mascherine e i guanti) siano smaltiti con i rifiuti indifferenziati.