Il MacTe presenta ‘Le 3 ecologie’ di Caterina Riva

TERMOLI. Dal 5 febbraio al 15 maggio 2022il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta LE 3 ECOLOGIE, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artistədi diversa provenienza e prima mostra a cura della Direttrice Caterina Riva.

Negli spazi del museo le installazioni, i film, i disegni e le fotografie di Matilde Cassani, Piero Gilardi, Karrabing Film Collective, LenLye, Jumana Manna, Jonatah Manno, Silvia Mariotti, Francis Offman, Francesco Simeti, Nicola ToffolinieMichaZweifelavvicinano il pubblico a luoghi lontani, presentando visioni che appartengono a lotte di sopravvivenza del passato, del presente e del futuro. Gli artisti invitati con le loro opere tracciano mappe eccentriche che si spingono dal Mediterraneo fino al Pacifico e all'Artico, delineando contesti ambientali ibridi che stimolano la nostra percezione.

Dalla Nuova Zelanda, Tusalava di LenLye, un’animazione realizzata nel 1929, che disegna come in una danza gli inizi della vita da cellula fino ad organismi complessi. Whutarr, SaltwaterDreams, video realizzato da Karrabing Film Collective,ci porta nei Territori del Nord dell’Australia dove le comunità Indigeneribadiscono il loro legame simbiotico con la natura. L’artista svizzero MichaZweifel,con i pannelli di gesso intagliati che compongono Kalendar,scandisce un tempo di lavoro e di manualità mentre la scultura Ipogea di Piero Gilardi, artista e attivista precursore delle tematiche ecologiche, ci porta in una caverna dove scorre un fiume.I disegni speculativo-naturalistici di Nicola Toffolinidialogano con il wallpaper d’artista di Francesco Simeti, che porta sulla superficie arbusti della storia dell’arte. E ancora, la pittura stratificata di Francis Offmanche realizza collage astratti con materiali di riuso che portano con sé tracce di migrazioni, le cianotipie e le sculture ispirate da paesaggi marini di scarto di Jonatah Manno, la serie fotografica di Silvia MariottiBoutade, nata in pandemia quando l’artista ha creato nuove immagini attingendo dal suo archivio, non potendosi muovere da casa. Wild Relatives, documentario realizzato daJumana Manna, segue una semenza agricola dalla Siria alla Norvegia, attraversandosfide climatichee di sopravvivenza legate a condizioni socio-economichein continua mutazione. Matilde Cassaniinterviene sulla modulazione della luce naturale che penetra in diversi spazi del museo di Termoli.

Il titolo della mostra riprende il saggio del 1989 del filosofo francese Felix Guattari, che delinea tre ecologie: quella dell'ambiente, quella sociale e quella mentale.

LE 3 ECOLOGIE si sviluppa in tutte le sale del museoe in relazione a opere scelte dalla collezione permanente del Premio Termoli, plasmando un itinerario metaforico con lo spettatore: il museo diventa un organismo in cui coesistono persone, materiali e idee. In un suggestivo percorso tra ambienti ibridi, sognati, contaminati, questa mostra dà spazio a opere e ricerche che si confrontano con luoghi sia a livello estetico che sociale, e che declinano il rapporto tra natura e cultura in base a diverse coordinate geografiche.

La mostra è stata realizzata con il supporto di Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura