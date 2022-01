Prepariamo il giorno del Signore: la scheda 3° del tempo ordinario

TERMOLI. Prepariamo il giorno del Signore, pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci

Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto.

Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen

Breve introduzione. (Un membro della famiglia) Il Salmo 18 sembra aver due centri Dio Creatore e la Torah (Legge- Parola di Dio. Il simbolismo del sole unifica le due tematiche: Dio si rivela a tutti l’universo con il fulgore del sole illumina il fedele colonnello sfolgorare della sua parola. C’è nell’universo una parola silenziosa che si diffonde dappertutto, un vangelo di luce che prepara alla rivelazione che si esplicita nella Torah, una parola squillante, chiara, diretta, capace di rallegrare il cuore e illuminare le profondità dell’anima. Il salmo si conclude con una implorazione di perdono perlina avvertenze nostre che non sentiamo questa luce, economia invito a Dio di accogliere la nostra rinnovata disponibilità.

Insieme: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita (iniziare a cori alterni e proseguire secondo indicazioni)

I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: nulla si sottrae al suo calore.

(insieme) La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; la testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore; i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Il timore del Signore è puro, dura sempre; i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. ( a cori alterni)

Anche il tuo servo in essi è istruito, per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi dalle colpe che non vedo. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere; allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.

(insieme) Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.

Insieme: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura.

Tutti insieme: Dio di infinita bontà, che, uscendo dal talamo nuziale della vergine, ci hai liberati e ci hai fatti salire con te alla destra del Padre, supplichiamo la tua misericordia: convertiti dalla tua parola, illuminati e istruiti da essa, fa che possiamo essere purificati falle nostre debolezze, e rinnovati nel nostro essere figli del Padre.

Impegno per la settimana. Oggi è la Domenica della Parola di Dio, come il pittore non trascorre giorno senza aver disegnato qualcosa, così il cristiano non può passare giorno senza aver letto un brano della Parola di Dio.

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.

Letture della liturgia: Neenia 8,2-10; 1 Corinzi 12,12-30; Luca 1,1-4 e 4,14-21