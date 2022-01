In Consiglio comunale si discuterà del Registro Tumori

TERMOLI. Non solo la gestione Acea nell’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato dal presidente dell’assise civica Annibale Ciarniello per domani sera alle 19, in prima convocazione.

Da riconoscere l’ennesimo debito fuori bilancio, riferito a una sentenza della Commissione tributaria regionale di Campobasso e sulla cui esecuzione è sopraggiunto un atto di precetto.

Inoltre, dopo la proposta di gestione temporanea del servizio idrico integrato della città di Termoli, in discussione una mozione incentrata sul Registro Tumori.