Prestazione energetica in edilizia, Regione Molise presenta disegno legge

CAMPOBASSO. La Giunta regionale ha presentato un disegno di legge –contraddistinta con il n. 180- avente ad oggetto:

“Recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 (come modificata e integrata dalla direttiva comunitaria 2018/844/UE), relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”.

La proposta di legge, recependo la più recente normativa europea in materia di prestazione energetica nell’edilizia, disciplina i criteri adottati dalla Regione Molise per l’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, al servizio di edifici pubblici e privati, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la produzione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti termici.

L’iniziativa legislativa passa ora all’esame delle Commissione permanente competente che dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza la invierà all’attenzione del Consiglio regionale per la valutazione conclusiva.