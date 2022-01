Fresilia, Acem Ance: “Non sprechiamo l’occasione”

CAMPOBASSO. Dopo la presa di posizione a favore del “Lotto zero”, l’Acem-Ance Molise esprime preoccupazione per il rischio di riprogrammazione dei fondi destinati al terzo lotto della “Fresilia”, l’opera viaria che attuerebbe il collegamento tra le aree dell’Alto Molise e la zona costiera.

L’Associazione degli edili molisani ritiene fondamentale e strategico il completamento della Fresilia per far uscire dall’isolamento l’Alto Molise, per lo sviluppo delle aree interne e dell’economia della costa, ma anche e soprattutto per non sprecare i fondi già destinati in passato alla realizzazione dell’opera che rischierebbe di rimanere incompiuta.

Inoltre, come per il Lotto zero e come per qualsiasi altra opera pubblica, l’appalto può assicurare lavoro alle imprese, può arrecare enormi ricadute sull’occupazione e sull’economia regionale e porterà sicuramente al miglioramento della viabilità regionale.

“Il Molise non può lasciarsi sfuggire questa occasione perché utile per il territorio, per far uscire le aree interne montane dall’isolamento e dallo spopolamento ed anche perché non possiamo permetterci di sprecare risorse già utilizzate in passato” dichiara il Presidente Corrado Di Niro.