Università, presentazione 8 borse di studio per studenti molisani

TERMOLI. Venerdì 28 gennaio alle ore 10:30 presso la sala conferenze del Centro Pastorale Ecclesia Mater in Piazza Sant’Antonio a Termoli, l’Associazione Un paese Per Giovani - insieme alla Diocesi Termoli-Larino ed alla Fondazione Ente di Beneficenza Cavaliere del Lavoro Francesco Di Vaira - presenterà in una conferenza stampa, il bando, di prossima pubblicazione, per il conferimento di 8 borse di studio per studenti universitari residenti in Molise iscritti a percorsi di studio nel settore agro-alimentare. Le borse di Studio saranno erogate dalla “Fondazione Ente di Beneficenza Cavaliere del Lavoro Francesco Di Vaira” che, allo scopo di continuare la propria missione, intende rendere concreto il ruolo di sostegno alla formazione di giovani che vogliono specializzarsi nell'ambito agricolo.

Interverranno:

S.E. Mons. Gianfranco DE LUCA, Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino e Presidente della “Fondazione Ente di Beneficenza Cav. Francesco Di Vaira”. Dr. Domenico BARBA, Consigliere di amministrazione della “Fondazione Ente di Beneficenza Cav. Francesco Di Vaira” in rappresentanza degli eredi della famiglia del Cav. Di Vaira.