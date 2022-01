Il Santo viaggio in famiglia con il salmo responsoriale della liturgia della parola

TERMOLI-LARINO. Prepariamo il giorno del Signore pregando il salmo responsoriale della liturgia della parola.

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci

Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto.

Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen

Breve introduzione. (Un membro della famiglia) Il salmo 70 è la supplica di una persona anziana, credente, adesso vive una situazione di angoscia e di persecuzione. Nonostante tutto egli non interrompe il ritmo della fiducia e tiene viva la speranza. La lode e il ringraziamento a Dio non verranno mai meno, anche nel tempo della prova. L’anziano e Dio sono una cosa sola, egli Gli chiede di non abbandonarlo; anzi lo supplica perché si affretti a venire ancora accanto a lui per sostenerlo, in questo modo potrà continuare a proclamare la lode del Signore davanti alla generazione futura.

Insieme: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. (secondo indicazioni)

(insieme) In te mi rifugio, Signore,

ch'io non resti confuso in eterno.

Liberami, difendimi per la tua giustizia,

porgimi ascolto e salvami.

Sii per me rupe di difesa,

baluardo inaccessibile,

poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.

(a cori alterni)

Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio,

dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore.

Sei tu, Signore, la mia speranza,

la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.

Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno; a te la mia lode senza fine.

Sono parso a molti quasi un prodigio:

eri tu il mio rifugio sicuro.

Della tua lode è piena la mia bocca,

della tua gloria, tutto il giorno.

Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici,

coloro che mi spiano congiurano insieme:

«Dio lo ha abbandonato,

inseguitelo, prendetelo,

perché non ha chi lo liberi».

O Dio, non stare lontano:

Dio mio, vieni presto ad aiutarmi.

Siano confusi e annientati quanti mi accusano, siano coperti d'infamia e di vergogna

quanti cercano la mia sventura.

Insieme: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

Io, invece, non cesso di sperare,

moltiplicherò le tue lodi.

La mia bocca annunzierà la tua giustizia, proclamerà sempre la tua salvezza,

che non so misurare.

Dirò le meraviglie del Signore,

ricorderò che tu solo sei giusto.

Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. E ora, nella vecchiaia e nella canizie,

Dio, non abbandonarmi,

finché io annunzi la tua potenza,

a tutte le generazioni le tue meraviglie. La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, tu hai fatto cose grandi:

chi è come te, o Dio?

Mi hai fatto provare molte angosce e sventure: mi darai ancora vita,

mi farai risalire dagli abissi della terra, accrescerai la mia grandezza

e tornerai a consolarmi.

(insieme)

Allora ti renderò grazie sull'arpa,

per la tua fedeltà, o mio Dio;

ti canterò sulla cetra, o santo d'Israele. Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra e la mia vita, che tu hai riscattato.

Anche la mia lingua tutto il giorno

proclamerà la tua giustizia,

quando saranno confusi e umiliati

quelli che cercano la mia rovina





Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura.

Tutti insieme: Dalla nostra giovinezza fino nella nostra vecchiaia più avanzata, non ci abbandonare Signore. Ecco ciò che ti chiede, senza tregua, la nostra famiglia. Così usciti sani e salvi dalle nostre tribolazioni, ti potremmo sempre lodare e ringraziare.

Impegno per la settimana. In questa settimana affidiamo al signore ogni momento di incertezza e di fatica. Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.

Letture della liturgia Geremia 1,4-5; 1 Corinzi 12,31-1313; Luca 4,21-30