Al Boccardi Tiberio la notte della conoscenza

TERMOLI. Si terrà martedì primo febbraio dalle ore 19 alle ore 21 l’Open Night all’Istituto Boccardi Tiberio di Termoli.

Obiettivo dell’evento è la presentazione dell’offerta formativa, dei modelli didattici innovativi e dei laboratori della scuola termolese.

Ricordiamo che le iscrizioni alle scuole superiori sono state prorogate fino al prossimo 4 febbraio. L’Open Night diventa l’occasione per illustrare il nuovo indirizzo “Logistica” dell’Istituto oppure presentare il diploma in quattro anni per esperto in cambiamento climatico e sviluppo digitale.

“La scuola apre ancora una volta le porte alle famiglie”, spiega la Dirigente del Boccardi Tiberio, Concetta Cimmino.

“Illustreremo i nostri laboratori all’avanguardia – dice ancora - e spiegheremo le occasioni di lavoro e di studio che derivano da una scuola come quella del Boccardi Tiberio dove il futuro dei giovani è centrale”.













