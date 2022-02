Il santo viaggio in famiglia, la scheda del tempo ordinario

TERMOLI-LARINO. Nuova scheda de ‘Il Santo viaggio in famiglia – Prepariamo il salmo responsoriale della liturgia della parola’.

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci

Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto.

Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen

Breve introduzione. (Un membro della famiglia) Il salmo 137 è un ringraziamento che il fedele innalza al Signore dopo che un pericolo, incombente sulla vita dell’orante e dell’intero Israele, si è dissolto. Dio non è rimasto indifferente perché egli è fedele alle sue promesse, perché si schiera sempre dalla parte del povero e dell’oppresso e perché la sua bontà provvidente non gli permette di “abbandonare l’opera delle sue mani”. Un canto di gratitudine, quindi, pervaso da una fede purissima nell’unico Dio Salvatore.

Insieme: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. (a cori alterni) salmo 137

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore: grande è la gloria del Signore! Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile; il superbo invece lo riconosce da lontano.

Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita; contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani.

Insieme: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura. Tutti insieme: Guardaci, Signore, dal tuo cielo santo, e fa che ti confessiamo sempre con tutto il nostro cuore. Ascolta tutte le parole della nostra bocca e aiutaci a confidare sempre più in te. Infatti, siamo opera delle tue mani e non ci abbandoni mai, vegli su di noi e ci proteggi.

Impegno per la settimana. Durante questa settimana rinnoviamo continuamente la nostra consapevolezza di vivere ogni istante sotto la sguardo amorevole del Padre che ci ha creati, del Figlio che ci ha amati fino a dare la sua vita, dello Spirito Santo che abita in noi.

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro. Letture della liturgia Isaia 6,1-8; 1 Corinzi 15,1-11; Luca 5,1-11