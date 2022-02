Regione, nuova assise: odg su discariche, fascismo, razzismo, trasporto sanitario

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per il prossimo martedì 8 febbraio, alle ore 9.30, la seduta n. 4 del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno rinvenienti dall’aggiornata seduta dello scorso 1 febbraio: N. 1 Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri De Chirico, Nola, Primiani, Manzo e Greco, ad oggetto "Piano regionale per la gestione rifiuti e situazione discariche - Stato dell'arte" N. 2 Mozione, a firma dei consiglieri Fontana, De Chirico, Manzo,Primiani, Greco e Nola, ad oggetto "Concessione autorizzazioni per nuove installazioni impianti di energia rinnovabile sul territorio regionale linee di indirizzo per la salvaguardia del territorio - sospensione autorizzazioni"

N. 3 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli, Facciolla, Manzo, Fontana, Greco, Nola, Primiani e De Chirico, ad oggetto "Divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XI disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana"

N. 4 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza"

N. 5 Mozione, a firma del consigliere Pallante, ad oggetto "Condanna ad ogni forma di totalitarismo" Prima iscrizione seduta del 18/01/2022

N. 6 Mozione, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il comparto relativo all'anno 2020; Erogazione performance individuale anno 2020 al personale del comparto. - Impegno al Presidente della Regione.

N. 7 Mozione, a firma dei consiglieri Romagnuolo e Iorio, ad oggetto "Organizzazione di volontariato, convenzionate per il S.E.T. 118, revoca determina n. 1151 del 4.10.2021 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento e l'avviso di selezione per l'affidamento delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza nell'ambito del medesimo"

N. 8 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Pagamenti produttività (performance individuale) anno 2020 ai dipendenti della Regione Molise"

N. 9 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Stabilizzazione del personale sanitario impiegato dall'ASREM durante l'emergenza covid-19"

N. 10 Ordine del giorno, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Potenziamento immediato delle strutture a supporto della medicina penitenziaria negli istituiti di detenzione della Regione Molise" N. 11 Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Costituzione commissione per azioni di sostegno economico, di rilancio del territorio e contrasto allo spopolamento" N. 12 Ordine del giorno, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ai molisani iscritti all'AIRE, che vivono temporaneamente sul territorio regionale"

N. 13 Ordine del giorno, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Bilancio di previsione pluriennale 2021- 23. - Impugnativa delibere Cdm 24/6/21 - richiesta deroga al principio contabile dlgs 118/2021 (9.2.26 allegato 4/2)

N. 14 Ordine del giorno, a firma del consigliere fanelli, ad oggetto "Sostegno alle iniziative di solidarietà, accoglienza e concreta vicinanza al popolo afghano a tutti i livelli"

N. 15 Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Convocazione di un tavolo tecnico di discussione per azioni di sostegno economico, di rilancio del territorio e contrasto allo spopolamento" N. 16 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Risorse per il settore del Sociale. Aumento quota cofinanziamento regionale dei Piani Sociali"

N. 17 Interpellanza, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Programma FNA. Chiarimenti su impegno assunto"

N. 18 Interpellanza, a firma dei consiglieri Manzo, Primiani e Nola, ad oggetto "Situazione relativa alla presenza di mezzi fuoristrada nelle aree protette con conseguente disturbo della fauna selvatica" N. 19 Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico, Greco e Primiani, ad oggetto "Attuazione del programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza covid-19 -Intervento n. 1 - Terapie intensive e semintensive e pronto soccorso dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso. Fondi statali art. 2 del cd. "Decreto Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

N. 20 Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico e Primiani, ad oggetto "Centrali idroelettriche a valle della diga del Liscione - Chiarimenti su rinnovo concessioni trentennali"

N. 21 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto "Programmi di screening oncologici".

N. 22 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Criteri di scelta per la selezione di professionisti che collaboreranno con la Regione Molise"

N. 23 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Individuazione cabina di regia PNRR-problematicità"

Argomenti iscritti ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto, in attesa della espressione delle Commissioni consiliare permanenti, assegnatarie dell’esame

N. 24 Proposta di legge n° 91, di iniziativa dei Consiglieri DI LUCENTE, MICONE, ad oggetto "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna".

N. 25 Proposta di legge n° 94, di iniziativa del Consigliere FANELLI, ad oggetto "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)".

N. 26 Proposta di legge n. 30, di iniziativa del consigliere Fanelli, ad oggetto "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni". N. 27 Proposta di legge n° 89, di iniziativa dei Consiglieri FANELLI, FACCIOLLA, ad oggetto ""Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno"".

N. 28 Proposta di legge n° 85, di iniziativa dei Consiglieri FANELLI, FACCIOLLA, ad oggetto ""Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione."". N. 29 Proposta di legge n° 83, di iniziativa dei Consiglieri FANELLI, FACCIOLLA, ad oggetto "disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise".

N. 30 Proposta di legge n° 98, di iniziativa dei Consiglieri MATTEO, DI LUCENTE, ad oggetto "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.". N. 31 Proposta di legge n° 100, di iniziativa dei Consiglieri FANELLI, FACCIOLLA, MANZO, DI LUCENTE, A. ROMAGNUOLO, MICONE, PRIMIANI, ad oggetto "Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano.".

N. 32 Proposta di legge n° 15, di iniziativa dei Consiglieri CEFARATTI, PALLANTE, D'EGIDIO, A. ROMAGNUOLO, CALENDA, MICONE, ad oggetto "Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise.".

N. 33 Proposta di legge n° 123, di iniziativa dei Consiglieri IORIO, CALENDA, A. ROMAGNUOLO, ad oggetto ""Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza - Linee guida"".

N. 34 Proposta di legge n° 42, di iniziativa dei Consiglieri MANZO, GRECO, NOLA, PRIMIANI, ad oggetto "Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali".