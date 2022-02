Settimana per la vita, attività dei volontari in rete in tempo di Covid

TERMOLI-LARINO. Centro Pastorale “Ecclesia Mater” (ex seminario piazza Sant'Antonio) ore 18: “L'esserci del volontariato al tempo del Covid: attività dei volontari in rete" Cappellania, Avo, Unitalsi, Aite, Lilt Cb, Movimento per la Vita, Infermiere di Parrocchia, Rsa Opera Serena, Caritas, Hospice “Madre Teresa di Calcutta” Larino.

“Custodire ogni vita”: è questo il tema della Settimana per la vita in corso di svolgimento da domenica 6 a venerdì 11 febbraio 2022 e promossa dalla Diocesi di Termoli-Larino - Commissione diocesana per la Pastorale della Salute in collaborazione con le istituzioni e diverse realtà associative del territorio. La vita quale Dono di Dio dal suo concepimento al suo termine naturale. La settimana è un’occasione per fare cultura di difesa e promozione di tale dono.