Gigafactory Stellantis, Mercogliano (Fismic): decisivo il perimetro occupazionale

L'intervista a Giovanni Mercogliano

TERMOLI. Vertenza Stellantis: sulla partita della Gigafactory abbiamo anche intervistato il segretario della Fismic-Confsal territoriale, Giovanni Mercogliano, che ha commentato il tavolo al Mise, sulla scorta anche di quanto riferito dal segretario nazionale Roberto Di Maulo: «Sì è riunito il tavolo sull’automotive per capire com’è la situazione per quanto riguarda il piano Stellantis in Italia. Un piano annunciato nei giorni scorsi dal Ceo Tavares per tutto il gruppo Stellantis. Per quanto riguarda il piano Italia è chiaro che noi ci aspettiamo, soprattutto per quanto riguarda Termoli, l’annuncio, che a quanto pare arriverà a breve, per la nuova Gigafactory (di fatto superato dalle parole di Toma).

Al momento non sappiamo quali saranno i volumi occupazionali che riguarderà la Gigafactory e quindi siamo ancora in attesa di capire effettivamente come inciderà questo piano sulla nostra realtà produttiva. È chiaro che noi ci aspettiamo che i livelli occupazionali vengano mantenuti e vengano salvaguardate tutte le realtà che lavorano, quindi anche le aziende dei servizi che lavorano e tutto l’indotto, per quanto riguarda il territorio termolese. Noi, come organizzazione sindacale qui sul territorio, abbiamo aperto un tavolo permanente proprio per avere una verifica continua su quelle che sono le evoluzioni, per quanto riguarda soprattutto la produzione energetica dove sappiamo che il nostro stabilimento che è fornitore di motori e di cambi per i motori classici endotermici, nei prossimi anni avrà sicuramente un cambiamento epocale da questo punto di vista. Quindi saremo qui a vigilare e a fare tutto quanto è necessario fare per mantenere soprattutto i livelli occupazionali».

«Siamo soddisfatti della comunicazione della chiusura dell’accordo Gigafactory per Termoli e della produzione della Panda fino al 2026, che offre lavoro anche alla Meccanica Mirafiori». «Come Ministero dello sviluppo economico e come governo abbiamo già dato un segnale importante al settore automotive. Prossima settimana ci saranno interventi operativi da parte del governo a sostegno di tutta la filiera di cui Stellantis è parte integrante, essenziale e importante. Fa piacere che si facciano ulteriori passi avanti anche rispetto alla definizione di accordi già presi». Sono state queste le parole, stringate, con cui il ministro Giancarlo Giorgetti ha commentato l’esito del tavolo Stellantis alla presenza di azienda e sindacati.

All’incontro, a cui hanno preso parte il ministro Orlando e il vice ministro Pichetto, c’è stato un confronto sul piano industriale, oltre a esaminare le conseguenze che il conflitto in Ucraina ha sul settore. «Dobbiamo fare tutti uno sforzo, azienda, sindacati e governo, perché entriamo in una fase delicata a causa dell’aumento dei costi e per la difficoltà di reperire materie prime - prosegue Giorgetti che aggiunge - dobbiamo essere consapevoli che questa situazione avrà ripercussioni nel medio e lungo periodo. Continuiamo a lavorare per rendere operative in tempi brevi le misure che servono al settore e accompagnare tutta la filiera in questa transizione». Non solo Gigafactory, per il territorio, anche le rassicurazioni sulla Sevel, sono state importanti. «Dentro la scelta di rafforzamento della Business Unit dei veicoli commerciali, Stellantis ha confermato che lo stabilimento Sevel di Atessa è strategico, tanto che si è proceduto a produrre i marchi Opel e Vauxhall in Val di Sangro. Per lo stabilimento di Modena verrà lanciato, nei prossimi mesi, una ulteriore versione della Maserati MC20».