Inizia l'avventura in serie D, parla il direttore generale giallorosso Santonastaso

Termoli calcio 1920: intervista a Clemente Santonastaso - parte 1

TERMOLI. Ormai ci siamo. Alle 17 prende il via allo stadio Cannarsa la nuova stagione del Termoli calcio 1920.

La novità è tutta nel fatto che quest’anno dopo 7 lunghi anni di purgatorio in Eccellenza Molisana, i colori giallorossi tornano di nuovo in un calcio che fa più al caso della causa e storia giallorossa, la serie D o se preferite la quarta serie, un campionato dove si ricomincia ad assaporare un calcio importante e non meno prestigioso come lo sono i campionati regionali, pur senza sminuirne la portata.

Ne parliamo col direttore generale del Termoli calcio 1920, Clemente Santonastaso, che di questi tempi impegnatissimo nell’allestire la squadra per ben figurare sulla vetrina importante della serie D.

Intanto nell’intervista rilasciataci venerdì scorso, ci ha incuriosito dicendoci che ci saranno tante belle sorprese e grandi novità, poi ci ha detto che il Termoli si è iscritto al campionato risultando tra le prime a farlo e con questa cosa ha risposto anche indirettamente a coloro che vedevano la pagliuzza negli occhi di altri, mentre non si accorgevano della grossa trave che invece era nel loro occhio. Logiche di campanile, ovviamente.

Già nei giorni scorsi il manager giallorosso aveva dato notizia dell’arrivo di nuovi giocatori, sul sito ne annuncia altri.





Corrado Carrozzino è un giocatore del Termoli! Classe 2003 di Bentivoglio (Bo), terzino destro di 182 cm cresciuto nel settore giovanile dell’Imolese per poi essere acquistato dal Bologna dove arriva fino in Primavera. Arriva a Termoli in prestito secco dal Bologna.

Lorenzo Cavazza di Belvedere Marittimo (Cosenza) classe 2004, terzino sinistro di 188 cm, nell’ultimo anno ha collezionato 30 partite con un goal in serie D nel girone I, prima con la maglia del Messina, poi escluso dal campionato, dopo sempre nello stesso girone col Giarre. Cresciuto nel settore giovanile del Teramo.

Jacopo Ciofi è un giocatore del Termoli! Classe 2004 di Livorno, esterno d’attacco cresciuto calcisticamente nella sua Livorno, dopo il fallimento societario passa al Pontedera dove nella stagione corrente partecipa anche al torneo di Viareggio.

Giovanni Messina è un giocatore del Termoli! Classe 2004 di Catania, terzino destro di 185 cm, nonostante la giovane età vanta già due campionati con i “grandi”, nella stagione 2020/2021 in Eccellenza al Leonzio Calcio dove ha collezionato diverse partite e nella stagione 2021/2022, invece, ha militato in Eccellenza con la maglia dell'Acicatena Calcio giocando tutto il campionato da protagonista.

Riccardo Cestaro è un giocatore del Termoli Classe 1997 di Bologna, difensore centrale di 190 cm col vizio del goal, 18 goal totali per lui in serie D in circa 140 partite negli ultimi 5 anni con le maglie di Prato (ultima stagione), Carbonia, Axys Zola, Progresso Calcio, Fiorenzuola. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna dove fa tutta la trafila da capitano arrivando fino in prima squadra collezionando 2 panchine in serie A con mister Donadoni.

