Two Worlds: intervista a tre voci col maestro Antonio Artese

TERMOLI. Le frontiere digitali sono sempre aperte e permettono, conciliando il fuso orario, di realizzare un'intervista tra Adriatico e Oceano Pacifico, tra Termoli e Santa Barbara, tra Molise e California.

A tu per tu con il maestro Antonio Artese, in un’intervista da oltreoceano che ci parla della bellezza dei due mondi.

“Two Worlds” è il titolo della nuova opera discografica di Antonio Artese, uscita sulle piattaforme streaming il 9 dicembre scorso. Il nuovo lavoro è frutto del suo impegno e del suo talento in collaborazione con il contrabbassista Stefano Battaglia e il batterista Alessandro Marzi; un trio che ha lavorato lungamente e con costanza per dare vita a questa nuova creatura discografica.

La spiegazione del testo e del loro lavoro ci è stata data proprio dal maestro Artese, in un’intervista a tre voci, moderata e condotta dal direttore di Termolionline Emanuele Bracone, con la collaborazione di Dalila Catenaro.

L’appartenenza e le radici sono sempre rimaste nell’animo del maestro e non sono mai state dimenticate; nonostante oggi sia un cittadino del mondo. Nel suo cuore porta sin da quando ha lasciato il territorio l’amore per il mare, ma anche l’amore per la nostra regione e la profondità della connessione con le persone. Un tassello che lo lega ancora tantissimo e in maniera viscerale alla nostra Termoli è proprio il dialetto, che in una sola espressione lo riporta indietro, nonostante sia fisicamente molto lontano. E partendo proprio dalle sue parole: “I due mondi sono proprio questi: una persona nasce e si forma in Italia e poi fa delle esperienze altrove, anche all’estero e questo è stato fondamentale; da qui la testimonianza di questa appartenenza a questi due mondi, che rappresentano la dualità che c’è un po’ in ogni cosa, in particolare nella composizione e nell’improvvisazione. L’appartenenza dal punto di vista culturale, in particolar modo con quest’ultimo lavoro discografico.”

Una formazione classica –quella di Artese- e anche molto rigorosa grazie al conservatorio; successivamente la scoperta anche del jazz, un genere fondamentalmente antitetico. Quindi due mondi diversi che si alternano e che si ricongiungono in un unico lavoro con: “Two Worlds”.

“Ascoltare e prestare attenzione” è questo il vero approccio del maestro, così come lui stesso ci ha spiegato. Ascoltare significa immedesimarsi nella vita di altre persone e comprenderne l’essenza, ma soprattutto il vero risultato è sempre quello di non avere pregiudizi. Udire ciò che è utile, da quello che può essere solo rumore, che invece ci allontana dall’utilità e non fa altro che farci innalzare le barriere.

Ma anche l’importanza di una data: il 22/2/2022 un significato importante; era proprio il giorno del concerto a Santa Barbara, esibizione che si è tenuta al “Lobero Theatre”, una data palindroma e colma di significato. Un segno interessante legato proprio alla dualità del mondo della musica classica e del jazz. Proprio in quell’occasione è nato il programma che è stato poi trasmesso in parte, perché poi sono state inserite nel disco successivamente: sette tracce originali e due arrangiamenti e c’è anche il brano Pucciniano dal titolo: “Un bel dì vedremo” che fa da tramite e per questa occasione Artese ha scelto proprio un tema classico della Madama Butterfly.

Un’altra caratteristica importante è legata proprio ad una stratificazione in questo suo lavoro, perché ogni album è sempre studiato a fondo, pensato, riguardato, anche negli arrangiamenti. Questa stratificazione è legata anche al fascino subito dai numerosi viaggi del maestro. Con ritmi che si rifanno alla “Latin music” e l’atmosfera è stata condivisa anche dai suoi sodali e compagni di questa avventura.

Ma nel parlare del suo ultimo lavoro, Artese ha rivolto un pensiero anche all’importanza del lavoro di squadra: “Fondamentale sia da un punto di vista creativo, che da un punto di vista organizzativo e di risultato. Senza mai dimenticare che ognuno di noi è il risultato o il prodotto di ciò che ha vissuto. La musica vera è mossa sempre dalla necessità di comunicare”.