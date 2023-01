Dagli adulti modelli "sbagliati", «Ai ragazzi occorrono le parole dei coetanei»

Bullismo e cyber-bullismo: l'intervista a Luca Pagliari

TERMOLI. Non belle o gratificanti, ma efficaci, questi gli obiettivi di incontri organizzati nelle scuole per affrontare temi delicatissimi come bullismo e cyber-bullismo.

Abbiamo approfittato della presenza del giornalista Luca Pagliari, protagonista di una duplice sessione "interattiva" all'istituto comprensivo Achille Pace, nel quartiere Difesa Grande a Termoli, per mettere a fuoco in una intervista come creare spunti di riflessione utili a maturare convinzioni positivi nei più giovani.

Lo scopo è portare a far vivere meglio i ragazzi, più dei grandi che vivono peggio, che poco riescono a dare esempi nelle relazioni sociali in un mondo complesso, attraverso modelli sbagliati, come fare vacanze alle Maldive o avere auto come status symbol, passando per i filtri di Instagram.

Per Luca Pagliari conta che i ragazzi vedano cosa non funzioni attraverso le parole di loro coetanei, vale anche per la piaga di bullismo e cyber-bullismo.