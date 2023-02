La vita social, «Vi spiego come evitare i pericoli della rete»

TERMOLI. I pericoli della rete e come evitarli, ne abbiamo parlato con Francesco Oddis.

Sempre più spesso si sente parlare di pericoli connessi ai social e alla rete e come il web sia tutto fuorché innocuo. Ma con le generazioni sempre più legate all’utilizzo di internet, come si può evitare o mitigare tutto questo? Ne abbiamo parlato con Francesco Oddis, termolese, che ha frequentato un corso e un successivo stage presso un ente formativo di Ferrara in “Sviluppo di applicazioni informatiche e principi di intelligenza artificiale”.

La passione di Francesco per la cyber security l’ha spinto ad approfondire un tema sempre più attuale e di interesse collettivo. Per fronteggiare il problema della pericolosità su internet occorre formarsi ed informarsi sulla materia. Riportando le sue parole: “Bisogna conoscere i buoni principi di programmazione ed aver studiato i linguaggi operativi come il codice Bash, il codice Ruby e il Python. Una volta acquisiti i principi di programmazione è opportuno mettersi alla prova con i primi sistemi operativi, con i primi script e seguire programmi dal terminale”.

Sembra davvero un mondo differente, quasi un universo a sé, eppure fa parte del tessuto della nostra quotidianità e della nostra società.

Francesco ha continuato dicendo: “I social sono i primi che nascondono i pericoli come ad esempio i famosi profili anonimi oppure quelli falsi ed è facile prendersi gioco di utenti reali. Nella cyber security ci sono proprio dei programmi che individuano questi profili falsi e li segnalano poi alla polizia postale, così che questa possa intervenire tempestivamente per fronteggiare il pericoloso fenomeno che spesso danneggia i giovanissimi”.

Ma anche il fenomeno del cyberbullismo all’interno della rete, una pratica aggressiva dove i criminali informatici pongono in essere insulti, minacce e aggressioni a danno delle persone più fragili, innescando spesso azioni nefaste. Il consiglio di Francesco è sempre quello di confidarsi con familiari e amici stretti per uscire da una situazione opprimente e drammatica. Perché c’è sempre una via d’uscita anche quando sembra che un momento della propria vita sia buio, poiché funestato da eventi preoccupanti.

Ma non tutti i fenomeni di cui abbiamo parlato sono dannosi, pensiamo all’intelligenza artificiale che porterà in futuro evoluzioni anche nel campo della robotica, così come ci ha spiegato Francesco ed oltretutto ha la capacità di riprodurre tramite i software l’intelligenza umana grazie agli algoritmi.

L’avvento di Internet ha portato con sé sicuramente tanti vantaggi e molti benefici, ma allo stesso tempo occorre sempre tenere gli occhi aperti su quelli che sono inizialmente dei campanelli d’allarme e che con il tempo si trasformano in vere e proprie problematiche.

Il consiglio di Francesco per i giovani del territorio è proprio quello di fronteggiare la questione – se ci si imbatte- parlandone apertamente e avvisando sempre le autorità competenti; anche la sua stessa tesi di laurea è relativa alle tematiche del web oscuro e del cyberpunk e con una distopia volta alla tutela del web.

Temi importantissimi per le giovani generazioni, che sempre più spesso utilizzano il web con estrema leggerezza.