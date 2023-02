“Il sorriso è un dono che si fa a sé stessi e agli altri"

Volontari del sorriso in corsia: l'esperienza di Simone Amoruso

TERMOLI. Portare il sorriso e l’allegria in contesti di dolore, la missione di Simone Amoruso e della sua associazione.

Molto spesso è difficile regalare un sorriso, in particolare quando si tratta di donare un momento di spensieratezza a tutti coloro che soffrono, anche perché si sa che nel dolore il compito più arduo è proprio sorridere. Proprio di questa tematica delicata abbiamo parlato con Simone Amoruso, presidente dell’associazione onlus “Sorridere sempre”, che si occupa di volontariato in ambito socio- sanitario.

Per lui e il suo team questa è una vera e propria vocazione, un gesto che non ha eguali e che richiede davvero tanta sensibilità ed empatia. Simone ci ha raccontato le sensazioni che si provano stando a contatto con le persone che vivono un momento cupo e difficile della loro esistenza.

Simone ci ha descritto la sua missione con queste parole: “Parliamo di un’esperienza intensa, quella del servizio e del volontariato in contesti difficili come gli ospedali, le Rsa oppure nei centri diurni per persone con disabilità, ciò significa entrare in un mondo già di per sé delicato e sofferente e noi dobbiamo essere pronti ad accogliere qualsiasi tipo di emozione. La mia eredità alla fine di un servizio di volontariato è la gioia nell’aver regalato a qualcuno attimi di spensieratezza, seppur in un momento difficile”.

I ragazzi dell’associazione vestiti colorati portano l’allegria proponendo intrattenimenti musicali, gag teatrali, danza e giochi di magia. I volontari si vestono da clown con l’immancabile naso rosso, oppure con dei camici personalizzati se si tratta di fare volontariato in ospedale. Si creano simpatiche e brevi storie e si cerca di donare il sorriso. Simone ha anche un suo personaggio il clown Scott a cui è legato e che lo rappresenta nel contesto del volontariato.

Le reazioni sono tante per coloro che incontrano il sorriso dei ragazzi: molti ringraziano, alcuni chiedono all’associazione di rimanere ancora per un altro spettacolo, si creano quindi legami molto solidi, indissolubili e questo è davvero il bello della condivisione e della convivialità.

Simone ha continuato parlando dell’importanza del volontariato: “Un dono che si fa a sé stessi e agli altri, un’esperienza che cambia la vita e che consiglierei a tutti di intraprendere.”