Ospedale San Timoteo, Toma: "Notizie false, la Rianimazione non chiude"

TERMOLI. Il reparto di Rianimazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli non sarà chiuso. In attesa dell’arrivo dei nuovi anestesisti, frutto di alcuni concorsi, sia rivolti a medici italiani che a stranieri, nel tempo “tecnico” di un mese circa, da qui a fine aprile, si riprogrammerà soltanto l’attività della chirurgia d’elezione e di interventi che non rientrano nella sfera delle urgenze-emergenze.

È quanto ha affermato a Termolionline il commissario ad acta Donato Toma, che parla di “notizia falsa”, rispetto a quanto diffuso ieri dopo l’incontro avuto alla Regione Molise, con vertici Asrem e dirigenti medici.

«Ho convocato una riunione urgentissima perché sono venuto a conoscenza di un esposto che gli anestesisti di Termoli hanno fatto per violazione ai turni che sono sovra a hoc, sovra orario. Lamentano, secondo me giustamente, il fatto che sono sotto organico. Ce ne sono solo 4 in organico in questo momento. Quattro non sono sufficienti ad assicurare, nel rispetto della normativa vigente, i turni. Per cui, siccome noi abbiamo su Campobasso, anestesisti che non possono essere spostati su Termoli, perché sono appena sufficienti per Campobasso e su Isernia la stessa cosa, abbiamo in corso la selezione di 10 anestesisti.

La graduatoria è stata approvata, dobbiamo interpellarli per l'accettazione e assumerli. Ci vorrà un tempo tecnico per questi 10 anestesisti che non andranno tutti a Termoli ma una buona parte sì. A seguito di un bando abbiamo assunto 3 anestesisti stranieri, venezuelani. Nel giro di una settimana, 10 giorni dovrebbero prendere servizio e andranno subito a Termoli.

Per fare questa operazione abbiamo bisogno di un tempo congruo che non sia superiore a un mese. Non dobbiamo sospendere le operazioni chirurgiche, quelle programmabili su Termoli, e assicurare le emergenze con una turnazione h24 a livello regionale. Concorreranno alla turnazione tutti gli anestesisti della Regione. Sospenderle su Termoli significa spostarle su Campobasso.

Il reparto di rianimazione non chiude! La notizia diffusa ieri è falsa. Stamattina mi è già arrivata la comunicazione dell'Asrem sulla turnazione».