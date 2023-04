Turismo e modello di accoglienza, a tu per tu con l'assessore Michele Barile

Intervista all'assessore alla Cultura e al Turismo Michele Barile

TERMOLI. Dopo l’intervista realizzata alcune settimane fa col vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Ferrazzano, parte un ciclo di incontri che abbiamo fatto con gli altri componenti della Giunta comunale di Termoli, per affrontare tutti i nodi relativi alle deleghe che seguono da ormai quasi quattro anni.

Oggi è il turno dell’assessore alla Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo, Michele Barile.

Un confronto ad ampio raggio, in vista della imminente stagione turistica, dal cosiddetto “Toto Bandiera Blu” all’obiettivo di destagionalizzazione del flusso turistico sulla costa termolese, anche in relazione a quanto avvenuto ad esempio nelle festività invernali, nel parallelo Termoli-Larino, per gli eventi legati al Natale e al Carnevale.

La percezione dell’attività compiuta in via Sannitica rispetto all’opinione pubblica e l’esigenza di fare rete nel sistema dell’accoglienza gli altri aspetti analizzati nello scambio con l’assessore Barile, consapevoli che la programmazione e la promozione del territorio sono legate a filo doppio anche con la cura della città.