Sentenza sul Tunnel, Sbrocca: «Resta uno dei migliori progetti per lo sviluppo di Termoli»

Sentenza del Consiglio di Stato sul progetto del Tunnel, intervista all'ex sindaco Angelo Sbrocca

TERMOLI. Poco meno di 4 anni, da quel venerdì 6 giugno 2019, a 48 ore dal ballottaggio alle elezioni amministrative.

Tanto tempo è trascorso per avere la sentenza di secondo grado in Consiglio di Stato sul progetto di riqualificazione del centro storico a Termoli, che rappresentò l’elemento più dibattuto dell’amministrazione di centrosinistra di allora.

Alla luce di quanto deciso dai giudici di Palazzo Spada, che hanno accolto il ricorso presentato dalla ditta De Francesco costruzioni srl, asserendo che il comitato No Tunnel non aveva legittimazione ad agire, abbiamo intervistato l’ex sindaco Angelo Sbrocca, ora consigliere comunale del Pd e capogruppo in assise civica.

«La sentenza ribadisce la correttezza dell’iter amministrativo seguito dalla mia amministrazione – sottolinea l’ex sindaco – per un progetto che avrebbe dato una svolta a questa città e su cui c’è ancora speranza che possa essere realizzato, diversamente ci sarebbero dei grandi danni che pagherebbero tutti i cittadini», questo il primo commento dell’avvocato Sbrocca.

La tesi sulla mancata legittimità ad agire del comitato No Tunnel è stata rimarcata dall’ex primo cittadino, che su questa aveva fondato anche il ricorso al Consiglio di Stato e attende di conoscere le mosse dell’attuale amministrazione comunale, visto che la Giunta di centrodestra ha revocato poi la delibera di costituzione in giudizio, preferendo non prendere parte alla causa.

Sbrocca mette in rilievo come il piano di riqualificazione possa essere ancora oggi uno dei migliori progetti per lo sviluppo della città, ribadendo come non si sia risolto affatto il problema della penuria di parcheggi in centro.