Staccionata demolita sulla pista ciclabile

Staccionata danneggiata

TERMOLI. Pista ciclabile del quartiere di contrada Porticone, un’opera che non ha avuto alcuna fortuna, spesso degradata, forse realizzata senza una visione così opportuna. Sta di fatto che sovente lettori e residenti mostrano perplessità rispetto a come è ridotta.

Un innesto che caratterizza competenze provinciali e comunali, se non ricordiamo male.

Ma c’è chi segnala anche danneggiamenti.

«Qualcuno quasi sicuramente alticcio, come spesso accade sabato su domenica, percorrendo la via Sandro Pertini con direzione di marcia Madonna a Lungo, subito dopo la rotonda, è uscito fuoristrada con la propria autovettura finendo di distruggere un segmento di staccionata sopravvissuta allo scempio umano, e pagata con i fondi europei quando fu realizzata la pseudo pista ciclabile, che di ciclabile non ha più nulla.

Ps: Povera Termoli che brutta fine».

Galleria fotografica