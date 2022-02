Vandalismo nel borgo antico

TERMOLI. Vandali in servizio permanente effettivo, anche al borgo antico, ovviamente. Raccogliamo questa segnalazione: «Toglierle, prima che qualcuno si faccia male con le schegge di marmo... non se ne può più di questi danni».

Già da due mesi era stato, per così dire, attenzionato dai giovinastri di turno. Dal 22 dicembre era in bilico, e adesso questo arredo urbano è stato abbattuto, come un birillo sulla pista da bowling.

Galleria fotografica