Portocannone solidale

PORTOCANNONE. A Portocannone l'organizzazione di Volontariato "Raggruppamento unità di ricerca e recupero tra Carabinieri in congedo sezione di Portocannone" è scesa in campo per raccogliere beni di prima necessità, da destinare al popolo Ucraino. In questo caso l'associazione si rivolge alla sensibilità e al buon cuore dei cittadini di Portocannone.

Nello specifico si necessita di: medicinali di vario genere, latte a lunga conservazione, latte in polvere, scatolame vario, vestiti nuovi o in buone condizioni, giocattoli nuovi o in buone condizioni.

Il materiale potrà essere consegnato presso la sede dell'associazione a Portocannone in Piazza I° Maggio, Tutti i giorni, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Per informazioni contattare il centralino al numero 087559803 o tramite e-mail rgptportocannone@tiscali.it».

Galleria fotografica