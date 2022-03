No War

CAMPOMARINO. «Questo pomeriggio, presso la struttura sportiva "Ivan Paiotti" a Campomarino, prima del fischio d'inizio della gara di Campionato tra la Polisportiva Kemarin e il Futsal San Severo abbiamo voluto dare un piccolo ma significativo segnale per ribadire che la guerra è sempre da condannare. Ringraziamo la Figc-Lnd Molise, la sezione Aia di Campobasso e la società Asd Futsal San Severo per la loro sensibilità e per aver accolto con piacere la nostra proposta.

La speranza che tutto questo finisca presto, anche perché ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato».

L'ha reso noto il presidente della Kemarin, Ferdinando Chimisso.