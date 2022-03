Termoli alla Gimkana western di Cattolica

TERMOLI. Termoli al campionato nazionale di Gimkana western svolto all’horse riviera Resort a Cattolica si fa ancora vivo con un quarto posto nella sua categoria per Filippo Travaglini in sella a Ds.donkey cash e con un quinto posto nella sua categoria per Veronica Chiapperini in sella a Hollywood for me, quest’ultima è un'allieva di soli 12 anni compiuti proprio il giorno della gara.

Un grande complimento va anche ad altri 3 partecipanti provenienti anche loro dal maneggio dei cavalieri della costa molisana Sabrina Fortunato, Giovanni Guidotti e Karol di Blasio.

Ma un ringraziamento speciale da parte dei ragazzi va a chi li segue insegnandogli ogni giorno a migliorarsi sempre di più ovvero a Peppino Di Lorenzo, Jessica Del Ciotto e Alessandro Tommasi.

