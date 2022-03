Torna la raccolta alimentare di Oipa Termoli per aiutare gli amici a quattro zampe

TERMOLI. Oipa sezione Termoli, promuove la quinta edizione della raccolta alimentare per i nostri amici a 4 zampe, come di consueto presso il rivenditore Verì, che ci accoglie sempre con tanto entusiasmo. Oggi, in particolare, noi OIPA sezione Termoli ringraziamo i clienti, sempre attenti a rispondere all’appello della raccolta alimentare per aiutare gli animali randagi del basso Molise, è rivolto appunto a voi il nostro grazie di cuore, nonostante il tristissimo momento che tutti stiamo vivendo sono sempre attenti alle esigenze di chi non ha voce come i nostri amici a 4 zampe.

La raccolta avverrà il 15 marzo a partire dalle 9.30 e per tutta la giornata presso il negozio Verì di via dei Lecci, 57 a Termoli.

Per info 3427212047 vice delegata Campanaro Luigina

