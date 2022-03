Le tradizioni che non incontrano limiti

L’altare di san Giuseppe, una tradizione che non conosce età e non conosce confini. Nonostante il passare del tempo e nonostante la pandemia che ha tenuto sotto scacco le nostre vite; ci sono tradizioni e devozioni che non hanno mai incontrato ostacoli, una di queste tradizioni è proprio l’altare di San Giuseppe, meglio conosciuto tra i termolesi come i vetäre.

Anche per quest’anno Dalila Catenaro -che serba questa sentita tradizione e che ha ereditato da sua nonna- insieme alla sua amica Antonietta Gino, non si sono risparmiate e hanno deciso anche per questo 2022, nonostante i numerosi impegni di allestire l’altare dentro le loro case, come segno di devozione al santo più amato di tutti i tempi, San Giuseppe.





Galleria fotografica