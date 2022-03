«Sei la nostra campionessa del cuore»

LARINO. Ha soli 13 anni, ne farà 14 tra due mesi, e si è laureata oggi campionessa regionale dei 2 chilometri, nella gara di corsa campestre disputata a Vinchiaturo. Lei è Francesca Notaro e le arrivano le congratulazioni da Francesca, Antonio, dal fratellone Antonio e dalla sorellona Filomena.

«Sei la prova che le cose buone arrivano a coloro che sono disposti a sacrificarsi per raggiungere un obiettivo. Sapevamo che eri una persona speciale e piena di talento molto prima che raggiungessi l’apice del successo. Eravamo sicuri che alla fine di tutto la ricompensa per i tuoi sacrifici sarebbe arrivata. Non è né la prima e non sarà l’ultima volta che ci vantiamo di te. Ci hai reso veramente orgogliosi, sei partito da zero, ti sei costruita da sola, con le tue forze, con le tue mani. Tutto ciò che possiedi l’hai guadagnato con tanto impegno. Le medaglie d’oro non sono fatte davvero d’oro ma sono fatte di sudore, determinazione proprio come lo sei tu! Costanza, impegno e determinazione sono le tre parole che ti descrivono! Siamo fieri di te stellina nostra, continua così e rincorri sempre i tuoi sogni! La nostra campionessa regionale della campestre dei 2 km».

Galleria fotografica