Finto pacifismo

TERMOLI. Dal dirigente nazionale Fdi Luciano Paduano un commento a un episodio inqualificabile.

«Dovete morire: sassi e insulti contro la fregata della Marina, le indagini puntano sui centri sociali. Piena solidarietà alla Marina Militare, alla quale ho dato 18 mesi della mia gioventù. Ciò che successo a Taranto alla nave che stava attraversando il canale navigabile per entrare nel mar Piccolo, è un'offesa a chi ogni giorno indossa una divisa, per difendere l’Italia con coraggio e sacrificio. Come si può offendere chi ci protegge con offese gravissime, "assassini", bastardi, dovere morire. Le ipotesi di reato vanno dalla manifestazione non autorizzata al vilipendio di corpo armato dello Stato. Secondo me questi tizi di pacifisti hanno solo l’etichetta. La nostra unità navale 'Carabinieri' e il suo equipaggio sono stati offesi dai soliti estremisti di sinistra. Spero che al più presto le indagini facciano luce su questo fatto increscioso, che ha offeso quasi tutti gli italiani».