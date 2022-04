Infermieri del nucleo Cives del Molise alle Convittiadi

CAMPOBASSO. Domenica 3 aprile, gli infermieri del nucleo Cives del Molise hanno partecipato all’inaugurazione delle Convittiadi 2022, evento sportivo di fama nazionale.

La collaborazione dei volontari dell’associazione proseguirà anche nei giorni a seguire per l’esecuzione dei tamponi antigienici rivolti ai giovani partecipanti che, per l’occasione, soggiornano in diverse strutture allocative della regione. Tale collaborazione nasce dall’intento di promuovere la figura infermieristica e del Volontariato, ancor di più in una manifestazione che vede protagonisti i giovani e lo sport, con l’augurio che questa settimana sia l’inizio di un periodo “di rinascita" per tutto il paese.