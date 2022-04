Marida D'Onofrio conquista la fascia di Miss Web

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Alla tappa di Miss Mondo di sabato scorso, 9 aprile, a Pescara presso le Terrazze Roof Garden, la giovanissima Marida D'Onofrio di Santa Croce di Magliano, ha conquistato la fascia di Miss Web. Il suo percorso è iniziato in questo mondo con una piccola soddisfazione. Tante le emozioni e le aspettative per questa giovane ragazza. Presto le nuove tappe in un cammino che la porterà sicuramente a grandi traguardi. A darne notizia è stato Andrea D'Adamo.

