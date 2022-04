63 anni di Madonna a Lungo

TERMOLI. Istantanee di 63, 33 e 3 anni fa, martedì di Pasqua 1959, 1989 e 2019, con Gigi Rosati, Tonino Fusco, Peppino Casolino, Basso Montanaro e il compianto Gino Baldassarre.

Da quella prima istantanea, gli amici hanno voluto così ricordare la festa dopo 30 con gli stessi protagonisti con 30 anni di piu seduti nella stessa posizione di 30 anni prima e poi però nell'occasione del 60esimo anniversario la pattuglia si assottiglia perché nel frattempo Gino Baldassarre, che si era trasferito anni prima a Paderno Dugnano vicino Milano, venne a mancare.

Ma i quattro componenti rimasti della foto nel 2019 per onorare anche la memoria del loro amico scomparso il martedì di Pasqua questa volta con qualche capello grigio in più hanno riproposto la stessa foto, oggi saranno ancora lì e siamo a quota 63 dalla prima ma loro puntano forte ad un record non diciamo quale per non porre limiti alla provvidenza ma una cosa è certa Gigi, Tonino, Peppino e Basso non sono personaggi che si arrendono facilmente e anche noi per continuare in questa era digitale, di internet a raccontarvi storie di tradizioni ed amicizie semplici ma che ti restano stampate nel cuore.

