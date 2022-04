«Più decoro urbano a Larino»

LARINO. Già candidato al Consiglio comunale nella precedente tornata, dichiaratamente all’opposizione della Giunta Puchetti, benché non in assise civica, prosegue la sua missione da cittadino-attivista. Donato Barone si rivolge direttamente alla cittadinanza, sensibilizzando su temi del decoro urbano, per la gran parte.

«Carissimi cittadini, come ben sapete il mio impegno attento e puntuale sulle questioni che riguardano il nostro amato Paese, continua, più forte di prima. Mi tocca intervenire di nuovo, in particolar modo, torno sui problemi che attanagliano il nostro paese, in particolar modo, «Illuminazione pubblica, le strade comunali ed interpoderali e la pulizia del verde». Come potete ben vedere, circa una settimana fa ho consegnato un foglio con scritto tutte le problematiche riguardanti l'illuminazione pubblica, che negli ultimi mesi lasciava davvero a desiderare. Questo foglio è stato consegnato a chi di dovere, con la speranza che queste mie richieste vengono prese in considerazione, altrimenti devo pensare che questi problemi non sono importanti (nemmeno per la sicurezza dei cittadini) e che i problemi sono altri... (per quanto mi riguarda, l'illuminazione pubblica è importantissima, non solo per i pedoni che camminano sulle nostre strade, ma anche per chi guida, rischiando di provocare incidenti). Dopo aver accennato questo argomento, devo spostare il mio sguardo su un luogo davvero importante per Larino, un posto verde, che poteva essere un luogo di aggregazione per tutti (di svariate età). Il luogo in questione è il parchetto (ex mattatoio-ex Melograno), situato in via De Gasperi e via Fratelli De Curtis, dove ho sollecitato e posto all'attenzione la situazione in cui versava, il 23 Luglio 2021; da quel giorno nulla è stato fatto! Sembra che questo posto non sia al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale (quindi di priorità) e che quindi non vogliono prendere in considerazione la riqualificazione di questo luogo da parte delle Associazioni del posto. Peccato!!! Ribadisco, che non sono contro le Associazioni del luogo che volevano l'affidamento, quindi qualunque sia l'Associazione affidataria, ha il mio pieno sostegno, rispetto e applauso, ma il mio rammarico riguarda la procedura di affidamento (in ambito di legge) che è illegale. Se il Comune avesse fatto tutto secondo la Legge e con le dovute norme, presentando il Bando di concorso, (dove potevano partecipare più Associazioni), si sarebbe risparmiato il mio attacco politico (e non personale). Quindi, cosa si vuole fare con questo luogo? Lo lasciamo al suo triste destino di abbandono totale, o vogliamo fare qualcosa per fare sì che questo luogo abbia il rispetto che merita, ritornando ai suoi pieni splendori? Cosa vuole fare l'amministrazione comunale? Continuerò a vigilare su tutto il territorio frentano come ho sempre fatto dal 2013 a questa parte, portando alla luce tutto il marcio che era presente nei fondali più profondi, stando sempre dalla parte dei cittadini, tutelandoli sempre. Il popolo è sovrano, il popolo ha sempre ragione».