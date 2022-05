Finale nazionale giochi matematici: Thomas è l'unico molisano premiato

TERMOLI. Il 6 e 7 Maggio si sono svolte le finali nazionali dei giochi matematici. 360 finalisti divisi in 9 categorie dalla terza elementare fino al terzo superiore. Ogni categoria era formata da 40 finalisti(la Sicilia essendo la regione organizzatrice aveva più finalisti per categoria). I primi 5 classificati per ogni categoria sono stati premiati con 2 coppe (una personale e l'altra consegnata alla scuola di appartenenza), medaglia e attestato di merito. Thomas Fortunato, dopo essersi laureato campione regionale categoria 4 elementare, è stato l' unico molisano a piazzarsi tra i primi 5 nella finale nazionale e a riportare la coppa in regione. Ottimo risultato che rende orgogliosi familiari, amici e soprattutto la scuola di appartenenza, l'Istituto comprensivo Difesa Grande. Thomas contento del successo ottenuto, promette di impegnarsi l'anno prossimo per confermare i successi ottenuti e perché no cercare di migliorarsi.