«Scontro al solito incrocio»

TERMOLI. «Ennesimo incidente in via America, solito incrocio (con via Canada, ndr), oggi 29 maggio 2022 alle ore 16.25. Purtroppo nessun ente o autorità prende provvedimenti per quel tratto di strada, sperando che in futuro non succeda nulla di grave per le persone. Saluti».

F. M.