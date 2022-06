Mostra delle Opere al Contrario

CAMPOBASSO. Dal 30 maggio, in contemporanea con l’inaugurazione della Biblioteca del Consiglio della Regione Molise, ho inaugurato la Mostra delle mie Opere al Contrario, nella sala Transatlantico della Regione Molise in Via IV Novembre a Campobasso.

È stata una inaugurazione che ha suscitato notevoli impressioni, tutte positivi da parte di tutti coloro che erano presenti, istituzioni, politici locali e pubblico. Le mie Opere hanno destato grande impressione nei presenti che hanno lamentato di non averne mai sentito parlare prima di oggi. Non credo a queste conclusioni, nel senso che ad ogni omologazione da parte del Guinness World Records di un’opera, ho sempre recensito i miei libri al contrario. Evidentemente vederle questa volta tutte insieme, ha stuzzicato ancora di più in senso positivo la buona impressione dei presenti che ne sono rimasti letteralmente sbalorditi e colpiti e che ringrazio con vivissima cordialità.

Hanno anche ricevuto una ottima impressione dalle motivazioni che mi portano a scrivere al contrario, prima fra tutte il “voler contestare un mondo che paradossalmente va alla rovescia” con dediche che ogni anno, nel corso dell’approvazione dei miei records, vengono inserite e pubblicate sul Certificato di Omologazione dei miei primati. Quest’anno, infatti, se mi sarà omologata l’ultima opera al Contrario, ossia Das Nibelungenlied Backwards (Il Canto dei Nibelunghi), chiederò cortesemente al mio giudice di voler inserire sul Certificato Guinness World Records la mia dedica speciale: ho dedicato infatti Il Canto dei Nibelunghi ai “diversamente abili di tutto il mondo”. Sostengo che poco sia stato fatto o si stia facendo per rendere loro la vita più facile e meno complicata; infatti ancora oggi molto poco si sta facendo relativamente all’abbattimento delle barriere architettoniche. Io stesso in più occasioni mi fermo e mi blocco per aiutare qualcuno di loro che per esempio non può salire sui marciapiedi, non può prendere l’autobus, non può entrare nell’ascensore, o peggio ancora, non può entrare in una banca o in un Ufficio pubblico poiché la sedia a rotelle troppo grande.

Ecco, hanno fatto loro le mie riflessioni, le hanno condivise con me per alcuni momenti e quindi hanno apprezzato anche dal punto di vista estrinseco, oltre che intrinseco le mie opere, belle e molto inedite, secondo loro anche dal punto di vista estetico. Questa mostra aperta fino al 3 giugno 2022 con accesso gratuito e sarà aperta a tutti, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nel Palazzo D’Aimmo in Via IV Novembre, n. 87 a Campobasso, vista la notevole affluenza di pubblico è stata prorogata dal Presidente del Consiglio Regionale del Molise di un’altra settimana, quindi dal prossimo 6 al 10 giugno 2022. Tutti i molisani ai quali mi sento legato da indicibile affetto, sono invitati a visitare la suddetta mostra, per via delle teorie e concezioni che mi hanno motivato a sostenerla, ma soprattutto a creare le mie Opere al Contrario. Vi allego comunque la locandina con la quale è stata prorogata di un’altra settimana la Mostra.

Vi allego qualche foto significativa delle mie Opere al Contrario così come risultano essere state poste in esposizione presso la Regione Molise in Via IV Novembre – Campobasso.

Michele Santelia

Galleria fotografica