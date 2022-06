In via del Molinello

TERMOLI. «In via del Molinello a Termoli ci stiamo chiedendo perché piano a piano la stanno abbandonando, sia con rifiuti non ritirati e degrado lungo la strada dal poliambulatorio fino all'ingresso del parco. Fatevi una passeggiata. Forse in quella zona non è frequentata da chi di dovere».

Inoltre, gli stessi residenti hanno lamentato la mancanza del ritiro dell'umido, sabato scorso. Segnalazione pervenuta nel pomeriggio del 4 giugno.

