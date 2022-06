Parco giochi Difesa Grande: "A quando la manutenzione?"

TERMOLI. Ci segnalano che mentre nel fine settimana sono stati inaugurati nuovi pacchetti giochi per i bambini termolesi e questo è sicuramente meritevole da parte dell'amministrazione comunale, alcuni genitori di Difesa Grande vogliono dire che ad esempio in quello già esistente di fronte alla scuola della suddetta zona, per l'usura del tempo e da parte di intemperie alcuni giochi presenti stanno mostrando qualche cedimento come gli ingranaggi che regolano le altalene ed altro facendo rischiare a bimbi ignari, facendo gli scongiuri, anche incidenti che potrebbero subire i bimbi stessi. In sostanza i genitori plaudono ai nuovi parchetti inaugurati nei giorni scorsi,ma se appena possibile fare un giro di manutenzione su quelli esistenti sarebbe anche questa cosa gradita.