Via Padova: auto in disuso

TERMOLI. Due auto in sosta da tempo in via Padova, in condizioni fatiscenti. Segnalazioni già fatte alle forze dell'ordine, ma i residenti lamentano quanto segue: «Ormai è da tempo che sono state parcheggiate due macchine in condizioni fatiscenti nel parcheggio pubblico in via Padova, contrada Porticone e, nonostante siano state fatte segnalazioni ai Vigili urbani, ma qui, della Polizia locale, non si è fatto vivo nessuno per verificare lo stato dei fatti».

