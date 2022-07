Non sarà eccessivo?

TERMOLI. L'acqua è l'oro blu, quindi usarla con parsimonia. Ma non sempre accade, come ci fa notare un lettore:

«Buongiorno volevo segnalare che alla rotatoria dello Scrigno (ex caserma dei carabinieri) l'impianto per irrigare il prato è praticamente a manetta, parlano tanto di sprechi e di un uso parsimonioso della risorsa, Ma poi sono i primi a non rispettarla».

Francesco Fontana.