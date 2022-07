Pista ciclabile e senso civico

TERMOLI. Pista ciclabile, gioie e dolori, croce e delizia, sul lungomare Nord?

«Buongiorno direttore, segnalo l'impossibilità nel poter usare in dovuta tranquillità e in sicurezza, la pista ciclabile del lungomare».

È quanto propone un nostro lettore.

«Aspettavo le belle giornate per poter finalmente pedalare con la mia bici sulla pista ciclabile, ma purtroppo ho dovuto affrontare mille peripezie per ricavare un momento per la mia salute.

In sostanza tutte, dico tutte, le volte che mi appresto ad usare la pista in questione, con la due ruote, trovo persone che con tranquillità usano il percorso ciclabile come se fosse una maratona, ciclisti con l’ultima bici da corsa di moda e con il loro abbigliamento da “ultimo giro d’Italia” in fila di 5 o 6 con marcia sostenuta e che non tentano neanche di rallentare incuranti del pericolo che creano.

I “maratoneti” anche loro, non possono rallentare o spostarsi dalla pista quando ti intravedono già a 100 metri, ne andrebbe di mezzo i loro “tempi”, e poi non puoi interrompere lo sforzo fisico in atto.

Uno di loro risponde alla mia domanda: non possiamo andare sul marciapiede non vedi che il pavimento non è in pianura?

Ovviamente inutile far capire all’individuo che la pista si chiama ciclabile per un motivo specifico.

Mi chiedo: se si chiama pista ciclabile e vi è anche il simbolo della bicicletta all’inizio della pista, perché vi sono anche i “maratoneti e l’ultimo Giro d’Italia”?

Perché i monopattini percorrono il tratto come se fosse normale e a tutta velocità?

Perché manca quel pizzico di senso civico ma non i "maratoneti e l'ultimo Giro d'Italia"?»