Se sfalciassero meglio...

BASSO MOLISE. Sfalcio dell'erba, più croce che delizia, anche sulle strade non urbane.

«Si sta facendo lo sfalcio dell'erba, anche se in ritardo, ma come al solito si fa senza professionalità, basta vedere dalle foto», ci segnala un lettore, che per lavoro percorre queste strade ogni giorno, dal Molise verso l'Abruzzo.

Viene indicato come ci sono zone sfalciate e almeno meno, e i residui presenti sulla sede stradale.

«C'è il rischio di frenata e perdita del controllo del mezzo non avendo aderenza sull'asfalto fresato.

Questo problema c'è stato anche l'anno scorso visto che è la stessa ditta a fare i lavori, ora noi ci chiediamo perché si continua così. Sono anni che noi cittadini chiediamo un maggiore controllo su queste azioni».

In ultima analisi, «Camion e autobus devono fare lo slalom per passare». Il tratto in questione è della SP 78, da San Felice del Molise a Mafalda, da San Felice del Molise ad Acquaviva Collecroce e per Montefalcone.

Galleria fotografica