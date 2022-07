Incivili in via del Molinello, "Bisogna escogitare qualcosa"

TERMOLI. In questo punto della strada di via del Molinello all'altezza del n° 68 qualche persona ritiene che questo sia il punto di raccolta rifiuti o discarica. Periodicamente viene a scaricare i suoi rifiuti. La Rieco Sud è intervenuta più volte. A mio modesto parere bisogna escogitare qualcosa perché ciò non avvenga.

Galleria fotografica