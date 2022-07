Rio... poco vivibile

TERMOLI. Estate selvaggia, non per il caldo tropicale, ma per chi la vive al di sopra di ogni degrado: «Accesso al mare "Il cormorano", a Rio Vivo, prima del parcheggio dell'ex lido Giorgione, questa è la situazione».

Poi, più in là, sempre a Rio Vivo: «Rotatoria all'altezza del lido Havana, impossibile passare. Durante la settimana non vi è casino e ci sono i controlli, saltuari, durante il fine settimana con l'apoteosi dei parcheggi boh?»

